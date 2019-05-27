أستراليا تعيّن أول وزير من السكان الأصليين لتولي شؤونهم

المصدر: سيدني - د.ب.أ

عيّن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أمس، كين ويات ليكون أول وزير من السكان الأصليين يتولى شؤونهم، وذلك خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة في أعقاب الانتخابات الاتحادية التي جرت الأسبوع الماضي.

نشأ «ويات» في مزرعة تعليمية للسكان الأصليين في أستراليا الغربية. وكانت والدته، منى عبدالله، من أبناء السكان الأصليين المعروفين باسم «الجيل المسروق»، وهم أطفال أبعدوا عن أسرهم لإضفاء الطابع المؤسسي عليهم أو تنشئتهم أو تبنيهم في الفترة من عام 1910 إلى سبعينات القرن الـ20. وأصبح «ويات» ثالث أسترالي من السكان الأصليين يتم انتخابه عضواً في البرلمان عام 2010. وفي عام 2017، أصبح أول أسترالي من السكان الأصليين يعين وزيراً، إذ تولى مسؤولية رعاية المسنين.