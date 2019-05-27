العثور على معلمة يوغا ظلت مفقودة 17 يوماً في غابة

المصدر: هاواي - رويترز

عثر فريق إنقاذ في ولاية هاواي الأميركية على معلمة يوغا، ضلت طريقها منذ 17 يوماً خلال نزهة سير في محمية طبيعية، وظلت على قيد الحياة بشرب مياه الينابيع وأكل العشب.

وذهبت اماندا إيلر (35 عاماً) في نزهة بمحمية غابة ماكاواو في جزيرة ماوي في الثامن من مايو الجاري، لكنها ضلت طريقها عندما توغلت في المحمية التي تغطي نحو 2000 فدان، وهي تعتقد أنها في الطريق إلى سيارتها.

وعثر فريق إنقاذ، استأجرته الأسرة، على «إيلر» ظهر أول من أمس، في وادٍ بجوار مسقط مياه على بعد كيلومترات من سيارتها.

وبدت «إيلر»، التي تعمل أيضاً أخصائية للعلاج الطبيعي، حافية القدمين، وتعاني سوء تغذية، كما عانت كسراً في الساق، وتمزقاً في غضروف مفصل الركبة، وحروقاً نتيجة الشمس.

وأطلق أصدقاؤها حملة على «فيس بوك» بعنوان «اعثروا على إيلر». وقبل ساعة فقط من إعلان العثور عليها، عرضوا مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى مكانها.