4 من عضوات «سبايس غيرلز» يبدأن جولة لمّ الشمل

المصدر: دبلن - رويترز

بدأت أربع عضوات من فرقة «سبايس غيرلز» الغنائية، التي كانت تضم خمس عضوات، جولة إعادة لمّ الشمل في العاصمة الإيرلندية دبلن، مساء أول من أمس.

وأطلقت «سبايس غيرلز» - من دون «بوش سبايس» أو فيكتوريا بيكهام - الحفل الأول من بين 13 حفلاً موسيقياً بأغنيتهن الناجحة «سبايس أب يور لايف»، علاوة على عرض للألعاب النارية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «برس أسوسييشن» البريطانية.

وتجمعت إيما بونتون وجيري هورنر وميلاني براون وميلاني شيزولم على المسرح لأول مرة منذ سبعة أعوام في «كروك بارك» في دبلن.

وكانت عضوات الفرقة قد أكدن في فبراير الماضي، أنهن يعتزمن العمل معاً مجدداً في «فرص جديدة» بعد نحو عقدين من انفصالهن. ووصلت فرقة «سبايس غيرلز» إلى عالم الشهرة في عام 1996 بأغنيتهن «وانا بي» ثم واصلن النجاح على المستوى العالمي عبر سلسة من الأغاني، مثل: «هو دو يو ثينك يو ار» و«تو بيكوم 1» و«فيفا فور ايفر»، كما أن الفرقة شاركت في فيلم حمل اسم «سبايس وورلد». يذكر أن عضوات الفرقة انفصلن في عام 2000، ثم عدن للعمل سوياً من جديد في جولة فنية بأوروبا والولايات المتحدة في عام 2008، وكانت آخر مرة عملن فيها معاً في ختام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية بلندن في عام 2012. وشاركت بيكهام مع الفرقة في المرتين.