المصدر: دوسلدورف (ألمانيا) - د.ب.أ

كشفت دراسة حديثة أن الألمان ينفقون مليارات من أجل تنظيف منازلهم.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس، أن المستهلكين في ألمانيا أنفقوا العام الماضي نحو 2.3 مليار يورو في متاجر وأسواق أدوات التنظيف، لشراء مواد تنظيف وعناية، بداية من منظفات الأطباق وصولاً إلى منظفات المنزل. وبحسب الدراسة، التي أجرتها شركة «نيلسن» لأبحاث السوق، فإن هذا يعادل إنفاق نحو 28.65 يورو للفرد. وبحسب الدراسة، كان الطلب الأكبر على منظفات الأطباق، إذ بيع نحو 217 مليون عبوة منها عام 2018.

وجاء في المرتبة الثانية معطرات المراحيض وصناديق الطرد الملحقة بها، بينما حلّ في المرتبة الثالثة منظفات المنزل.