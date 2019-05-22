آخر ذكر من «وحيد قرن» سومطرة.. في خطر

المصدر: كوالالمبور - د.ب.أ

أكدت سلطات الحياة البرية في إقليم بورنيو بولاية صباح في ماليزيا، أمس، أن آخر ذكر من وحيد قرن سومطرة في حالة صحية مثيرة للقلق، وليس من المتوقع أن يبقى على قيد الحياة. وأفادت صحيفة «ذا ستار» المحلية، أول من أمس، بأن المخاوف بشأن صحة وحيد القرن قد زادت، بعد تراجع شهيته، ودرجة انتباهه، بشكل مفاجئ، منذ أبريل الماضي. وقال رئيس تحالف بورنيو لوحيد القرن، جون باين، إن التشخيص الدقيق لحالة وحيد القرن لايزال مجهولاً، لكن من المحتمل أن تكون أمراض الكلى أو الكبد المرتبطة بالسن هي السبب. ويعتقد أن وحيد القرن، واسمه تام، في منتصف الثلاثينات من عمره.

يشار إلى أن متوسط العمر المتوقع لوحيد قرن سومطرة، يراوح بين 35 و40 عاماً.

وأضاف باين: «لا نتوقع أن يبقى على قيد الحياة لفترة أطول».