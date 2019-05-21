«رمضان في دبي».. فعّاليات وتجارب تضفي لمسة خاصة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع انتصاف شهر رمضان المبارك، تكشف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن العروض الترويجية والفعّاليات الترفيهية والتجارب الرمضانية لهذا الأسبوع، والتي تضفي لمسة خاصة على أجواء الشهر الفضيل. ويعود بازار رمضان الكبير هذا العام في الفترة من 21 مايو حتى 4 يونيو المقبل، ليقدّم عروضاً ترويجية كبيرة على الملابس والعطور والألعاب وغيرها الكثير.

ويمكن لعشّاق الفنون والثقافة الاستمتاع بجولة حصرية في مركز جميل للفنون في 21 مايو،.

احتفالاً بالذكرى الأول لانطلاقها، تمنح أحدث حديقة مائية في دبي عشّاق الإثارة عرضاً خاصاً خلال مايو،.

للباحثين عن الاسترخاء خلال شهر رمضان، يقدّم فندق هيلتون جاردن إن في مول الإمارات عرضاً خاصاً على أسعار الغرف،

تقدّم العديد من الفنادق في دبي ألذ المأكولات في الخيم الرمضانية التي ترحّب بالضيوف على الإفطار والسحور.