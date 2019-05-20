نغموش وسميرة أحمد على منصة التكريم

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

أكد فنانون إماراتيون أن تكريم الفنان يمثل حافزاً مهماً له للاستمرار في عطائه، وليواصل مسيرته الفنية، خصوصاً عندما يأتي التكريم وهو على قيد الحياة، معربين عن أملهم أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من مبادرات تكريم الفنانين من جهات رسمية وخاصة.

جاء ذلك خلال المبادرة التي اطلقها الفنان والمنتج سلطان النيادي، مؤسس مؤسسة ظبيان للإنتاج الفني، لتكريم الفنان جابر نغموش ومسيرته الممتدة طوال 55 عاماً من العطاء في مجال التلفزيون والمسرح، وتكريم الفنانة سميرة أحمد وما قدمته من أعمال بارزة خلال مشوارها الفني، وكذلك تكريم فريق عمل مسلسل «ص. ب: 1003»، الذي يعرض حالياً على قناة «الإمارات».

وشدد النيادي على ضرورة الاهتمام بالعنصر الأول في مجال الإنتاج الفني، وهو الممثل صانع الدراما الأول الذي لا يكتمل المشهد من دونه، معرباً خلال الحفل الذي أقيم، أول من أمس، في فندق دوست تاني في أبوظبي، بحضور الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، والمدير العام لشركة أبوظبي للإعلام، الدكتور علي بن تميم، وقدمه الإعلاميان إبراهيم أستادي وياسر النيادي، عن تقديره لجابر نغموش وسميرة أحمد، وما قدماه من أعمال متميزة طوال مشوارهما الفني، أثرت المشهد الفني في الإمارات والمنطقة، وأمتعت المشاهد، وجعلتهما من أهم نجوم الإمارات.

وعبر النيادي عن اعتزازه بإكمال «ظبيان للإنتاج الفني» 12عاماً، وبما قدمته منذ تأسيسها من أعمال ناقشت هموم وقضايا المواطن الإماراتي والعربي، ورسمت البسمة والفكرة في آن واحد، مشيراً إلى إيمانه المطلق بتقديم الكوميديا النظيفة البعيدة عن التهريج والإسفاف، وأيضاً الأعمال التي تناقش مراحل مختلفة ومهمة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف: «نفخر بأن لنا رصيداً في مكتبة تلفزيون أبوظبي من الأعمال التي حققت نجاحات، ونالت جوائز في مختلف المهرجانات وكما يقولون فإن الدراما مرآة الشعوب ومن واجبنا أن نقدم ما يفيد الناس وما يعكس الصورة الإيجابية لمجتمعنا».

نغموش: سعيد بالتكريم

من جانبه، أعرب الفنان جابر نغموش عن سعادته بالتكريم، خصوصاً أنه يأتي من قبل أشخاص يقدرون الفن والفنان، متمنياً تكرار مثل هذا التكريم في المستقبل، وأضاف: «خلال السنوات الماضية بذلنا ما في وسعنا لتقديم أعمال فنية تسعد الجمهور، ونتمنى أن يشهد المستقبل مزيداً من الأعمال ومن التكريم»، كما تقدم بالشكر للحضور وكل من أسهم في هذه المبادرة.

سميرة أحمد: الخير في ما اختاره الله

بينما أكدت الفنانة سميرة أحمد أهمية تكريم الفنان، لما يحمله ذلك من معانٍ مهمة، فهو تعبير عن تقدير مسيرة الفنان الفنية، واعتراف بوجوده وعطائه، واحترام لما قدمه، والأجمل أن يأتي هذا التكريم والفنان لايزال على قيد الحياة، لافتة إلى أن هناك كثيراً من الناس الذين رحلوا ولم يحالفهم الحظ في أن يحظوا بالتكريم خلال حياتهم، وأضافت: «جميل أن نكرم فنانينا وإنجازاتهم وأعمالهم، وأن نعبر عن التقدير لهم ولعطائهم، والثقة بهم وبما يقدمونه من أعمال، ولذا أتقدم بالشكر للأخ والزميل سلطان النيادي على هذه المبادرة، وعلى احترامه وتقديره لزملائه، فهو من الفنانين النادرين ويمتلك حساً وروحاً جميلة في التعامل مع زملائه، وهذا التكريم هو أكبر دليل على ذلك». ووصفت الفنان جابر نغموش بأنه «شخصية لن تتكرر، ومن الصعب أن نرى ممثلاً يمتلك مثل هذه الطاقة والعطاء، خصوصاً ونحن جيل ظهر في فترة صعبة جداً، ولذلك أتمنى أن يؤخذ تكريم جابر بعين الاعتبار على مستويات أكبر لأنه يستحق».

وعن تأثير التكريم في قرارها اعتزال التمثيل وإمكانية تراجعها عن هذا القرار، قالت: «من المؤكد أنني أحترم جمهوري وأحبه؛ لكنني اتخذت قراري وأنا مقتنعة به، ولم أعتد الرجوع في قراراتي، والبركة في الموجودين وعطائهم وإنجازهم، وفي النهاية الخيرة في ما يختاره الله»، لافتة إلى أنها مازالت تمارس عملها منتجاً منفذاً، وشهدت الفترة الأخيرة تعاوناً مع مؤسسات حكومية ووزارات لعمل برامج توعوية عن قضايا أسرية ومجتمعية مختلفة، فقدمت مقاطع إذاعية عن رعاية النساء والأطفال، وعن سوق العمل بالتعاون مع وزارة التوطين والموارد البشرية، وعملاً لمؤسسة التنمية الأسرية في الشارقة، موضحة أنها تفضل تقديم أعمال تخص الأسرة وقضاياها.

دراما رمضان

قالت الفنانة سميرة أحمد إن هناك مجهوداً جيداً لتقديم أعمال إماراتية في رمضان، من بينها مسلسل «ص. ب:1003» الذي اعتبرته من الأعمال الجميلة، مشيرة إلى أن فريق عمل المسلسل استطاع أن ينقل للمشاهد، عبر نص جيد، روح مرحلة الثمانينات بتفاصيلها الجميلة التي عاشتها الإمارات، ومن خلال ممثلين حاولوا قدر المستطاع أن يعبروا عن تلك الفترة، رغم أنهم من الشباب، وغالباً لم يواكبوا تلك الفترة بوعي كافٍ، معربة عن تقديرها لاهتمام منتج العمل، سلطان النيادي، بالتفاصيل في تنفيذ العمل، وحرصه على اختيار وجوه جديدة في أعماله.

• فنانون إماراتيون: تكريم الفنان وهو على قيد الحياة حافز مهم له لكي يستمر ويواصل مسيرته الفنية.

• 55 عاماً أمضاها جابر نغموش في مجال التلفزيون والمسرح.