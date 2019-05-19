«المرتل» يصل إلى مرحلة حاسمة من التحديات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إلى مرحلة حاسمة من التحديات، وصل برنامج المسابقات «المرتل»، المتخصص في أجمل صوت لتلاوة القرآن الكريم، الذي انطلقت حلقاته مع أول أيام الشهر الفضيل على قناة «سما دبي» وإذاعة وتلفزيون «نور دبي»، بمشاركة 25 متنافساً على لقب البرنامج في موسمه الثاني.

وتابع الجمهور منافسات المرحلتين الأولى والثانية من «المرتل»، الذي يعد رؤية جديدة لبرنامج ديني هادف يجمع بين الروحانيات وروح المنافسة الشريفة والفوز بجوائز قيمة، مازجاً بين الرؤية الدينية السمحاء والطابعين الاجتماعي والإنساني.

ويضم «المرتل» في لجنة التحكيم نخبة من مشاهير القراء في منطقة الخليج العربي، هم: مشاري بن راشد العفاسي، وعبدالرزاق الدليمي، وأسامة الصافي. وتشتمل قواعد الموسم الثاني من البرنامج، على خوص المشتركين لثلاث مراحل، تبدأ مع التصفيات الأولى التي يتبارى في كل حلقة منها خمسة متسابقين، يغادر واحد من كل حلقة ويحصل على فرصة أخرى في حلقة خاصة، في الوقت الذي يميز هذه المرحلة «امتياز زر الضوء الأخضر»، الذي يعطي الحق لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم في تأهيل المشترك الذي يراه منافساً على اللقب مباشرة، إلى حلقة نصف النهائي من المنافسات. وتشهد مرحلة التحديات منافسة 18 مشتركاً، يتأهل منهم في النهاية ثلاثة فقط. ومع وصول منافسات البرنامج إلى النهائيات، ينضم المشتركون الثلاثة الذين فازوا بامتياز الزر الأخضر، إلى المتأهلين من مرحلة التحديات، وسيتنافس ثلاثة مشتركين فقط على الفوز بلقب «المرتل».

وعلى مدار الحلقات الثلاث لمرحلة التحديات، تنافس 18 مشتركاً للتأهل إلى مرحلة النهائيات، إذ شهدت الحلقة السابعة اختيار لجنة تحكيم المغربي أيوب زروال، والكوسوفي وتون محمود بونجاكو لمغادرة المنافسات، وفي الحلقة الثامنة قررت لجنة التحكيم مغادرة الأوزبكي عبدالله مداليف، والهندي محمد نبيل عبدالناصر، المنافسات، وفي الحلقة التاسعة غادر البرنامج، المصري سامي بشري محمد، والمغربي أيوب التاقي.

وتأهل إلى نهاية مرحلة التحديات 12 مشتركاً، إذ تميزت الحلقة العاشرة من البرنامج، بتلاوة آيات من سورة «الإنسان» قبل أن تقرر لجنة التحكيم استبعاد المغربيين، محمد علي فروخ وحسين الطاهري، من المنافسات، فيما شهدت الحلقة الـ11 مغادرة العراقي سلطان صالح السامرائي، والإماراتي فيصل حسين المعلمي، أما في الحلقة الـ12 فودع برنامج المرتل الباكستاني أسامة أبوالحسن كوكب والمغربي حمزة الخالقي.

25



متنافساً على لقب البرنامج، الذي يبث على قناة «سما دبي» وإذاعة وتلفزيون «نور دبي».