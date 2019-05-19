الأرجنتين تعثر على جثة متسلق اختفى قبل 30 عاماً

المصدر: بوينس آيرس - رويترز

اكتشفت السلطات الأرجنتينية جثة يُعتقد أنها لمتسلق إسباني اختفى قبل 30 عاماً، في الجبال الواقعة بالمنطقة الغربية من البلاد.

وشاهد رجل الجثة أثناء سيره بمنطقة جليدية قرب بلدة بوتريليوس في إقليم ميندوزا بجبال الأنديز. وأشار رجل إنقاذ، أول من أمس، إلى أن السلطات تستخدم اختبار الحمض النووي لتأكيد هوية الجثة.

وقال نائب مفوض الشرطة وأحد أفراد دورية إنقاذ بشرطة ميندوزا التي شاركت في انتشال الجثة، أليخاندرو ألونسو: «زلّت قدمه أو سقط في مرحلة ما، أو دفعته رياح وسقط في النهر الجليدي». وأضاف أن صاحب الجثة كان يحمل حقيبة على ظهره بها وثائق، لكن لا يمكنه كشف معلومات أكثر لأن عملية التأكد من هوية هذا الشخص تباشرها شرطة الأدلة الجنائية، مستخدمة عينات من الحمض النووي من أفراد أسرته.