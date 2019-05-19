9 تشكيلات فنية لـ «آي واي واي» في متحف بألمانيا

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

يعرض متحف ولاية شمال الراين - ويستفاليا بمدينة دوسلدورف الألمانية، وعلى مساحة كبيرة، أعمال الفنان الصيني المعارض آي واي واي.

وكان المتحف يوم الخميس الماضي أن هذا أكبر معرض لأعمال الفنان الصيني في أوروبا حتى الآن.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، تسع تشكيلات بعضها شامل للغاية، وبعضها مكون من صور عديدة ومنحوتات وأفلام للفنان الصيني.

وتتناول أعمال الفنان الشهير قضايا الهروب والمراقبة التي تحتل حيزاً كبيراً في عمله كفنان ومدافع عن حقوق الإنسان.

وسُجِنَ آي واي واي في الصين لمدة 81 يوماً في عام 2011.

ويعدّ عمله «بذور دوار الشمس» أكبر الأعمال التي أبدعها، حيث صنع مستطيلاً هائلاً مساحته 650 متراً مربعاً من بذور زهرة دوار الشمس المصنوعة من الخزف. أما عمله «مباشرة» فيعرض 164 طناً من قطع الخرسانة المأخوذة من مدارس هدمت بعد الزلزال الكارثي في الصين عام 2008.