سيلينا جوميز: «التواصل الاجتماعي» تضليل وتنمّر

المصدر: كان - رويترز

انتقدت المغنية والممثلة الأميركية سيلينا جوميز وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي على الشباب قائلة إنها قد تسهم في وجود عالم من التضليل والتنمر.

وقالت جوميز (26 عاماً) في مؤتمر صحافي في مهرجان كان السينمائي أمس: «وسائل التواصل الاجتماعي كانت مريعة حقاً لجيلي». وتشارك جوميز في فيلم «الموتى لا يموتون» (ذا ديد دونت داي) مع بيل موراي وتيلدا سوينتون.

ورداً على سؤال عن المخاطر المحدقة بكوكب الأرض من وجهة نظرها هي وطاقم الفيلم، قالت: «أدرك كم من الرائع استخدام منصتكم، لكن يفزعني حقاً أن أرى الخطورة التي تحدق بهؤلاء الفتية والفتيات، أنهم يجهلون الأخبار وما يدور حولهم.. أعتقد أنه أمر خطير بالتأكيد. أظن أن الناس لا يتلقون المعلومات الصحيحة». ويوجه الفيلم، وهو من إخراج المخرج الأميركي جيم جارموش، انتقادات إلى من ينكرون مخاطر تغير المناخ، ويسخر من مخاطر العيش في مجتمع تغلب عليه النزعة المادية، ويظهر فيهم الموتى (الزومبي) وهم يبحثون عن خدمة الواي فاي من أجل هواتفهم الذكية.

وجوميز من أكثر النجوم في العالم جذباً للمتابعين على موقع إنستغرام، إذ يتابعها 150 مليون شخص، لكنها تتوقف عن استخدام الموقع من حين لآخر.