دبي تستقبل السفينة الأكثر تطوراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت دبي، يوم السبت الماضي، السفينة السياحية العملاقة «سبيكتروم أوف ذا سيز»، وعلى متنها نحو 4000 زائر، ضمن أول رحلة لها في مياه الخليج العربي، قادمة من برشلونة.

وتزن السفينة، التابعة لشركة رويال كاريبيان، وتعتمد أحدث التقنيات المتخصصة، 168.666 طناً، وهي بذلك السفينة الأضخم والأكثر تطوراً التي تصل إلى المدينة، ومزودة بمرافق تعد الأكثر تقنية وإبداعاً في مجال السياحة البحرية، ومن بينها لعبة القفز على الترامبولين باستخدام حبال البانجي، التي تقدم بتقنية الواقع الافتراضي، وغرفة التحليق في الجو، ومنظار لمراقبة النجوم، ومن الداخل تضم السفينة مجمعاً رياضياً وترفيهياً، وقاعة للتزلج، وملعباً لكرة السلة.

وقال الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو» المدير التنفيذي لميناء راشد في مجموعة موانئ دبي العالمية، محمد عبدالعزيز المناعي، إن «محطة السفن السياحية في ميناء راشد سجلت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، شملت تطوير البنى التحتية للمرافق البحرية والتجارية والسياحية، التي بدورها دعمت جهود دبي لتعزيز مكانتها العالمية مركزاً للتجارة والسياحة البحرية، وهذا بدوره يدعم قطاع السياحة في دبي، والجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل المدن في العالم».

وأشار إلى أن مرسى السفن في ميناء راشد يستقبل نحو نصف مليون زائر سنوياً. ويتوقع أن يبلغ عدد زوار دبي عبر الميناء نحو 725 ألف زائر بحري خلال موسم 2018-2019، لما تتميز به دبي من بيئة جاذبة للسياح والمستثمرين، تعتمد في مضمونها على الابتكار في تقديم الخدمات، مع تنويع الاقتصاد وضمان استدامة نموه.

من جهته، قال مدير إدارة السياحة البحرية في «دبي للسياحة»، جمال حميد الفلاسي: «سعداء باستقبال ضيوفنا القادمين على متن (سبيكتروم أوف ذا سيز)، إحدى أضخم السفن السياحية وأكثرها تطوراً وابتكاراً، وتؤكد الزيارة مكانة دبي العالمية محطة رئيسة ومركزاً إقليمياً للرحلات السياحية البحرية»، وأضاف «استقبلنا على مدار السنوات القليلة الماضية، عدداً متزايداً من السفن السياحية الشهيرة، التي زارت دبي ضمن اتفاقات الشراكة المستمرة مع كبرى الشركات العالمية المسيرة لسفن الرحلات البحرية، وذلك دليل على نجاح دبي في ترسيخ مكانتها وتطوير قدراتها وخدماتها، بما يلائم تطلعات الزوار القادمين عبر البحر، على متن تلك السفن السياحية العملاقة التي تجوب العالم».

احتفالية تقليدية

بمناسبة استقبال السفينة «سبيكتروم أوف ذا سيز»، نظمت احتفالية تقليدية لتبادل الدروع والمفاتيح بين قبطان السفينة، وممثلين عن لجنة دبي للسياحة البحرية، وشركاء من القطاعين العام والخاص في دبي.

4000

زائر على متن

«سبيكتروم أوف ذا

سيز» القادمة من

برشلونة.