عجوز أسترالية هوايتها تعذيب الحيوانات

المصدر: سيدني - د.ب.أ

أعلنت الشرطة في أستراليا، أمس، أنه تم اتهام عجوز بتعذيب الحيوانات، بعد ما تردد عن خطفها بجعة من أحد الأنهار. وشوهدت المرأة (73 عاماً)، وهي تقدم الأسماك كغذاء لبجعة في النهر بمنطقة تونكوري، شمال سيدني الشهر الماضي.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن «المرأة أخذت البجعة بعد ذلك ووضعتها في صندوق سيارتها، بينما كان جناحها محشوراً بين غطاء وجسم الصندوق». وأوقفت الشرطة السيارة، وأجبرت المرأة على إطلاق سراح الطائر الجريح.

وقالت الشرطة إنها قامت بتفتيش منزل العجوز يوم الجمعة الماضىي، ومصادرة «مواد تتعلق بالوحشية مع الحيوانات». وجاء في البيان أن «الشرطة عثرت، أيضاً، على عقعق (نوع من الغربان) حبيس، وتم قص منقاره. وتم نقل الطائر إلى طبيب بيطري، حيث تم استخدام أسلوب القتل الرحيم معه، بسبب ما لحق به من إصابات».

وقالت الشرطة إن «الهواتف المحمولة، التي تمت مصادرتها من المنزل، احتوت على صور ومقاطع فيديو لحيوانات، من بينها كلب وأرنب تردد أنهما تعرضا للتشويه في مكان عام».

وستمثل المرأة أمام القضاء يوم 22 مايو الجاري، حيث تتهمها الشرطة بالذهاب إلى أماكن عامة، واستدراج الحيوانات عبر تغذيتها، قبل أن تأخذها إلى منزلها وتعذبها على مدى فترة طويلة.