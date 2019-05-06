«العرجون» يستعيد نشاطه بـ «ألوان العودة»

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

10 فنانين من مدارس فنية مختلفة؛ جمعهم معرض «ألوان العودة» الذي افتتح مساء أول من أمس في «غاليري العرجون للفنون» في أبوظبي، والذي يستهل به الغاليري نشاطه الفني في إقامة المعارض، بعد توقف استمر لما يقرب من ست سنوات.

وضم المعرض، الذي يستمر حتى 24 مايو الجاري، أعمالاً فنية لفنانين إماراتيين وعرب وأجانب، بما يعكس التنوع والتعايش الذي يشهده مجتمع الإمارات. كما اتسمت الأعمال المعروضة بالتنوع في مدارسها، وأحياناً الدمج بين ألوان ومدارس فنية مختلفة في عمل واحد. ومن بين الأعمال التي يضمها المعرض؛ مجموعة من اللوحات لمؤسسة «غاليري العرجون» الفنانة زهراء الهيتي، تميزت بسيطرة اللون الأزرق الفاتح عليها، حيث أشارت الهيتي الى أنها تشارك في المعرض بما يقرب من 25 لوحة، موضحة أن البحر يمثل ثيمة رئيسة في لوحاتها تستدعي فيه ذكرياتها مع نهري دجلة والفرات في العراق، وارتباطها بشاطئ أبوظبي، وهو ارتباط زاد خلال إقامتها في كندا في السنوات الماضية قبل عودتها إلى الإمارات مرة أخرى. كذلك حملت لوحات الهيتي ثيمات أخرى تكررت فيها، وهي المرأة والنخلة وقباب المساجد، وجميعها تحمل معاني الشموخ والعطاء، كما أنها تعبّر عن العراق والإمارات أيضاً.

ومن الفنانين المشاركين في المعرض أيضاً؛ الفنانة خلود الجابري التي عرضت لوحة «تراث خالد»، وهي لوحة تبرز فيها مجموعة من النساء بملابس زاهية ويتزينّ بحلي تقليدية إماراتية، وهي محاكاة لصورة الشيخة عايشة بنت مكتوم بن جمعة الفلاسي، وصديقاتها والمطوعات في حفل «التومينة»، أي حفل ختم القرآن الكريم، في عام 1953. بينما قدمت الفنانة عزة القبيسي عملين من مجموعتها «هوية» التي تعتمد على سعف النخيل المزين بحروف مصنوعة من الفضة وتشكيل أبيات من قصائد، لتجمع بذلك بين النخيل وهو جزء أصيل من بيئة وتراث الإمارات، وبين الشعر العربي وهو ديوان العرب. وشارك الفنان فهد جابر بعدد من اللوحات اتسمت بصياغتها الفنية واللونية المختلفة، بما يندرج تحت مشروع جابر الفني الذي يعمد فيه لكسر الشكل عبر إعادة بناء فعلي للفكر.

وقدم الفنان العراقي مهند الناصري مجموعة من اللوحات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتزينت خلفياتها بقصائد وأشعار له. وقدم الفنان طه الهيتي عدداً من اللوحات بأسلوب فني جديد على أعماله، يعتمد فيه على توظيف الحروف العربية لتشكيل تكوينات فنية وبصرية مختلفة. في حين تميزت أعمال الفنان نبيل علي باسلوبه الفني اللافت في تشكل الخيول والنساء. وعكست لوحة الفنان إبراهيم الزعابي شغفه بتصوير التراث، فكانت صورة لحقائب قديمة ومفردات تراثية معالجة بطريقة معينة، ومطبوعة على الكانفس.