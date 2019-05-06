بلاليط مع آيس كريم جوز الهند والشوكولاتة

المصدر: إعداد: حياة الحرزي

مذاقات شهية، وأطباق متنوعة تجوب مطابخ العالم، لتقدم لنا باقة مختارة من أصناف التحلية الرمضانية المتنوعة، بوصفاتٍ مبتكرة وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدها لـ «الإمارات اليوم» الشيف الإماراتي مصبح الكعبي من فندق «جميرا زعبيل سراي» في دبي، بلمسات استثنائية، وخطوات بسيطة، ليمزج بها مجموعة واسعة من النكهات التقليدية والمكونات المتنوعة في قوالب عصرية متفردة وخياراتٍ مميزة تناسب «حِلو رمضان».

يعد طبق البلاليط أحد أشهر الأطباق الإماراتية الشعبية العريقة، التي تتكون من الشعيرية، وهي أهم مكونات هذا الطبق، مع الهيل والزعفران والسكر والسمنة والبيض، وتعتبر البلاليط وجبة أساسية، تقدم عادة مع البيض المقلي وعلى مائدة الإفطار وفي رمضان. كما يعد طبق البلاليط من أطيب الأكلات المحلية المعروفة على مائدة الفطور الإماراتي، ويستهلك عامة مع الجبن وحليب الكرك المشهور. في هذه الوصفة الجديدة، نتعرف إلى تفاصيل إعداد هذا الطبق الشهير، ولكن بنكهة مميزة، عبر إضافة مكونات جديدة، مثل الآيس كريم بنكهة جوز الهند، وصلصلة الشوكولاتة مع الفتسق والمكسرات، التي ترفع مذاق هذه الوصفة. وبالتالي، يمكنكم الاستمتاع بتحضيرها وتقديمها في التجمعات الرمضانية، وجمعات العائلة بعد الفطور أو في السحور.

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