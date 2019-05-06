قناة «أبوظبي».. 9 مسلسلات مشوّقة وبرامج دينية وترفيهية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت قناة «أبوظبي» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عن تقديم 14 عملاً تلفزيونياً ضمن دورتها البرامجية الرمضانية، التي تتضمن باقة مختارة من نخبة المسلسلات والبرامج، تشمل تسعة مسلسلات مُشوّقة تجمع بين الدراما الاجتماعية والإنسانية والكوميدية الهادفة، إلى جانب ستة برامج اجتماعية وثقافية ودينية، فيما تطل القناة على مشاهديها خلال الشهر الفضيل بشعار «هلّ هلالك أبوظبي دارك». وأكدت القناة أنها حرصت على عرض برامجها ومسلسلاتها المُخصصة لشهر رمضان في الأوقات المُفضّلة لدى جميع أفراد الأسرة، مع إتاحة الفرصة لمتابعة حلقات الإعادة على قناة «دراما».

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