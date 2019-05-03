جود لو وفيليبيا كون في القفص الذهبي

المصدر: لندن - د.ب.أ

تزوج الممثل البريطاني، جود لو، بصديقته فيليبيا كون، في مراسم اقتصرت على أفراد أسرتيهما في لندن، يوم الثلاثاء. وكان جود لو (46 عاماً)،‏‏ وفيليبيا (32 عاماً)‏‏ قد أعلنا خطوبتهما في فبراير الماضي، بعد مرور أربعة أعوام على بدء علاقتهما. وقد نشر رافيرتي، ابن جود لو، صوراً من حفل الزفاف على تطبيق «إنستغرام» لمشاركة الصور.

وظهر جود وفيليبيا، للمرة الأولى معاً أمام وسائل الإعلام عام 2015. يشار إلى أن هذه ثاني مرة يتزوج فيها جود، الذي تزوج سابقاً مصممة الأزياء سادي فورست في الفترة من 1997 إلى 2003.

وأنجبت سادي ثلاثة أطفال من جود، هم: رافيرتي (22 عاماً)، وايريس (18 عاماً)،‏‏ ورودي (16 عاماً). كما أن جود لديه ابنة تدعى صوفيا (تسعة أعوام)،‏‏ وادا (أربعة أعوام)‏‏، من علاقتين سابقتين.