افتتاح معرض مشاريع تخرج طالبات «فنون» جامعة زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتحت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد، نورة بنت محمد الكعبي، أمس، معرض مشاريع تخرج طالبات السنة النهائية بكلية الفنون والصناعات الإبداعية، فرع أبوظبي 2019، المقام في «منارة السعديات» بالعاصمة، المستمر حتى الرابع من مايو الجاري.

واطلعت الكعبي في جولة شاملة بالمعرض على 35 مشروع تخرج في أربعة تخصصات هي: التصميم الداخلي، التصميم الغرافيكي، الرسوم المتحركة، والفنون البصرية. وعبّرت عن سعادتها لما شاهدته من إبداع الطالبات ومحاكاتهن للمتطلبات الحقيقية للمجتمع الإماراتي، وكيفية عرض الأفكار، واستخدام المواد بطريقة مبتكرة تستوحي المخزون الجمالي للتراث الإماراتي ومفرداته البيئية، إلى جانب إيلاء الاهتمام لكل المقومات الضرورية لإنجاز مشروع ريادي متكامل وناجح. وقالت: «إن المشروعات الإبداعية ملهمة حقاً وتثير إعجاب من يشاهدها ويتأملها من منظور فني قياسي، سواء تلك التي في مجال التصميم أو في الهندسة المعمارية أو الفنون المرئية، فضلاً عن مشروعات المبادرة وريادة الأعمال». وأعربت عن ثقتها بأن المتخرجات الجدد سيتقدمن في دروب إبداعهن كقيادات متمرسات وصاحبات رؤى متميزة في المستقبل القريب.