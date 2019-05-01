تكريم 52 فائزاً في مسابقة «الكاتب الصغير»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الفائزين في مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير»، في دورتها السادسة، البالغ عددهم 52 فائزاً من طلاب وطالبات الإمارات، الذين قدموا أعمالاً أدبية قصصية أسهمت في إصدار كتابي «زايد القائد المؤسس»، و«فاطمة أم الإمارات».

حضر حفل التكريم المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي،

والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، واختارت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 34 قصة فائزة للمشاركة في كتاب «زايد القائد والمؤسس»، فيما تم اختيار 18 قصة فائزة لتضمينها في كتاب «فاطمة أم الإمارات»، التي تحمل جميعها أسماء الطلاب والطالبات الفائزين وأسماء مدارسهم.