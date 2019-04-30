حليمة البلوشي «أميرة للبحر»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية، ومركز بروفيتا العين، أمنية الطفلة حليمة البلوشي، (14 عاماً)، وهي من الأطفال الذين يعانون حالات صحية حرجة، وتم اصطحابها للجلوس على شاطئ البحر، حيث كانت أمنيتها أن تكون أميرة للبحر.

وأتاحت شرطة أبوظبي للطفلة ركوب طائرة مروحية ونقلها من مستشفى توام في مدينة العين إلى مهبط منارة السعديات، وتم اصطحابها إلى فندق حياة بارك السعديات في أبوظبي.

وجرى حفل استقبال لها عند وصولها للفندق، وبعد ذلك تم اصطحابها للجلوس على شاطئ البحر والتأمل في أمواجه، ما أدخل البهجة في قلبها، ورسم البسمة على شفاهها، ومنحها الأمل والسعادة لإكمال مسيرتها العلاجية.

وأكد مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، والتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق أمنيات وأحلام فئة من أفراد المجتمع وترجمتها إلى حقيقة، وتعزيز السعادة والإيجابية والأمان في وطن التسامح.