«إرثي» للحرف المعاصرة يطلق برنامج «أزيامي» لرائدات الأزياء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج «أزيامي» التدريبي المخصص لرائدات الأزياء، وعن بدء استقبال الطلبات من مصممات الأزياء الراغبات بالمشاركة في البرنامج.

وتنطلق الدورة الثالثة من «أزيامي» بالتعاون مع «كلية لندن للأزياء»، ويستهدف مصممات الأزياء الإماراتيات، اللاتي سبق لهن إطلاق مجموعتين من الأزياء على الأقل، ويشترط أن تلتزم المصممات بالبرنامج على مدار عام كامل. وخصص المجلس رابطاً إلكترونياً للراغبات بالتقديم، في موعد أقصاه 20 مايو المقبل: http:/‏‏/‏‏irthi.com/‏‏azyame.

ويشرف على البرنامج في دورته الثالثة، مستشار الأعمال التجارية في مجال الأزياء توبي ميدوز، وهو محاضر زائر في كلية لندن للأزياء ومؤسس ومدير شركة «تي إن إم» للاستشارات، ومدير العلامة التجارية البريطانية «بيل آند بانتي»، المتخصصة بتصميم الأزياء النسائية، والحائزة على عدد من الجوائز العالمية. وهو أيضاً مؤلف كتاب «كيف تؤسس وتدير علامة تجارية في الأزياء»، الذي تُرجم إلى 9 لغات.

وسيتم اختيار عشر متقدمات للمشاركة في سلسلة من ورش العمل المتنوعة خلال الفترة من 16-21 يونيو المقبل، تتناول مبادئ وأساسيات إطلاق علامة تجارية في مجال الأزياء، وسبل ترجمة أحدث الصيحات لتعزيز الابتكار في علامتهن التجارية.

كما يتضمن البرنامج التدريب الأساسي في ابتكار نماذج الأعمال التجارية، إلى جانب تطوير المهارات الريادية، لكن الميزة الأهم للدورة تتمثل في تركيزها على الممارسات الأخلاقية والمستدامة في صناعة الأزياء.

ويتبع ورش العمل مجموعة من جلسات التدريب والتوجيه الفردية، التي تقام في الشارقة وعبر الإنترنت، بمعدل جلسة واحدة شهرياً من يونيو 2019 حتى مارس 2020، مصممة لتلبية احتياجات المصممات المشاركات وتحديد أولوياتهن التجارية، مثل الأفكار الجديدة للمشاريع المستقبلية.

كما توفر دورة هذا العام من برنامج «أزيامي» للمشاركات العشر فرصة التواصل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العلامات التجارية، والعلاقات العامة، والمبيعات، والتسويق.

وقالت مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ريم بن كرم: «في إطار التزامنا بتعزيز أخلاقيات الحِرف وممارساتها المستدامة، سيوفر البرنامج للمشاركات التوجيه والإرشاد بهدف تطوير علاماتهن التجارية، من خلال تبني منهج مستدام قابل للتطبيق خلال مراحل العمل كافة، ابتداءً من التصميم، والعينات، وانتهاءً بمرحلة الإنتاج».

وأضافت: «هذا العام يتوجب على المصممات المشاركات دمج إحدى الحرف التي تنتجها حِرفيات برنامج بدوة للتنمية الاجتماعية التابع لمجلس إرثي، وهي التلي، والسفيفة، والتطريز، في مجموعاتهن الجديدة، تماشياً مع التزام المجلس ببناء سلسة توريد متكاملة، ورؤيته الرامية لتمكين السيدات من خلال الحِرف».

ريم بن كرم:

نركز على الممارسات الأخلاقية والمستدامة في صناعة الأزياء.