الصين تدشِّن أعلى نفق طريق سريع في العالم

المصدر: بكين ــ وام

دشّنت الصين أعلى نفق طريق سريع في العالم على ارتفاع 4750 متراً فوق سطح البحر، وذلك في منطقة التبت الصينية جنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن النفق الذي يضم ممرين على طول أكثر من 5.7 كيلومترات، ويعد جزءاً من طريق سريع يمتد على طول 400 كيلومتر، يربط بين مدينة لاسا مركز المنطقة ونيينغتشي.

وكانت أعمال بناء النفق قد بدأت في عام 2015 على جبل ميلا، واكتمل البناء قبل أسبوع، ما ساعد على تقصير مسافة 18 كيلومتراً بين الجبال إلى 5.7 كيلومترات فقط.

وقال مدير المشروع، قونغ بين، إن أكثر من 10 اختراقات تكنولوجية قد تحققت أثناء بناء النفق.