«المسرح الحر» الأردني يكرِّم 4 فنانات عربيات

المصدر: عمان ــ رويترز

احتفاء بالمرأة العربية وإبداعها، كرّم مهرجان ليالي المسرح الحر في الأردن الممثلة الكويتية سعاد العبدالله في افتتاح دورته الـ14، أول من أمس، بالمركز الثقافي الملكي. كما كرّم المهرجان في الافتتاح الممثلتين رانيا فهد ومرام أبوالهيجاء من الأردن، إضافة إلى الممثلة والمخرجة مجد القصص، التي اعتذرت عن عدم الحضور.

وشمل برنامج الافتتاح عرضاً فنياً للمخرج إياد شطناوي، بعنوان «قلب المدينة»، المستمد من شعار المهرجان هذا العام «المسرح قلب المدينة».

وتشارك في المهرجان عروض من الأردن ومصر وفلسطين والكويت والعراق وليتوانيا وجورجيا وإيطاليا، فيما تقدم فرقة المسرح الحر عرضاً خارج المسابقة الرسمية، بعنوان «نساء بلا ملامح»، بطولة علي عليان، وأريج دبابنة، ورناد ثلجي، وحلا طوالبة.

ويقيم المهرجان اليوم «ملتقى الشهادات الإبداعية»، تحت عنوان «تجارب نسوية.. تاريخ ومسيرة»، بمشاركة فنانات من الأردن ولبنان وتونس والمغرب.

وتستمر عروض وأنشطة المهرجان حتى الخميس المقبل، إذ يقدم في الختام عرض «كولاج صامت»، وهو نتاج ورشة عمل تقام على مدى أيام المهرجان.