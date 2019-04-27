«نوبل للآداب» تعيّن رئيساً جديداً

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

أعلنت الأكاديمية السويدية، التي تختار الفائزين بجائزة نوبل للآداب، أمس، تعيين ماتس مالم، رئيساً جديداً لها.

كانت الأكاديمية قد اختارت مالم، أستاذ النظرية الأدبية في جامعة «غوتنبرغ» عضواً جديداً في هيئتها في أكتوبر الماضي. وسيحل مالم محل أنديرس أولسون، كسكرتير دائم في الأول من يونيو المقبل.

ويتولى السكرتير الدائم منصب المتحدث باسم الأكاديمية، ويصدر الإعلان السنوي لاختيار الأكاديمية للفائز بجائزة نوبل.

وتعهد مالم (54 عاماً)، «مواصلة العمل الحيوي للتجديد الذي بدأ بالفعل»، في إشارة إلى الجهود الرامية إلى استعادة الثقة بالأكاديمية، في أعقاب الجدل الذي أثير حولها العام الماضي.

وكانت الأكاديمية قد تعرّضت لهزة بسبب خروقات مزعومة لقواعد تضارب المصالح وفضيحة اعتداء جنسي، طالت زوج واحدة من أعضائها، هي الشاعرة، كاتارينا فروستنسون التي غادرت الأكاديمية هذا العام.

وبسبب تلك الأزمة، اختارت الأكاديمية تأجيل منح جائزة نوبل للآداب لعام 2018. وسيتم الإعلان عن الفائزين لعامي 2018 و2019 في 10 أكتوبر المقبل.