مليون حبة تمر تقدمها «طيران الإمارات» في رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستقدم لركابها، خلال شهر رمضان المبارك، ما يزيد على مليون حبة تمر على رحلاتها، وفي صالاتها بمطار دبي الدولي.

وأشارت الناقلة إلى أنها ستقدم ما يزيد على 150 ألف علبة إفطار خلال الشهر الفضيل، لافتة إلى أنها تستخدم أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار على متن الطائرة، باستخدام موقع الطائرة حسب خطوط الطول والعرض، وارتفاعها عن سطح الأرض، لضمان أعلى مستويات الدقة. ويقوم القبطان بالإعلان للركاب عن المواعيد. وتتوافر الأداة، إلى جانب كتيب مواقيت رمضان الذي تصدره «طيران الإمارات» سنوياً، على جميع الرحلات.

وفي ما يتعلق بالجانب الترفيهي، تُعرض خلال شهر رمضان المبارك - عبر نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، اعتباراً من مطلع مايو المقبل - برامج دينية خاصة.