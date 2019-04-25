إنقاذ حياة زائرة سعودية بعملية جراحية استمرت 11 ساعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح فريق طبي بمدينة دبي الطبية في إنقاذ حياة زائرة سعودية، أصيبت بورم ضخم في الدماغ، دخلت على إثره «الطوارئ»، ليتم إجراء عملية جراحية استمرت 11 ساعة متصلة.

وحسب قائد الفريق الطبي استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الإمارات التخصصي بمدينة دبي الطبية، الدكتور هيثم العقيلي، فإن المريضة سعودية الجنسية، وتبلغ 45 عاماً، وأدخلت قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني نقصاً في مستوى الوعي، ومشكلات في الإبصار، وصعوبة في النطق، إضافة إلى صعوبة في حركة الجهة اليمنى من الجسم.

وأضاف «كان الورم، الذي في حجم ثمرة التفاح، يمتد إلى قاعدة الجمجمة، وإلى حجرة العين اليسرى، ويضغط على منطقة النطق و عصب الإبصار، وتسبب في دفع الدماغ إلى الجهة اليمنى»، وأكد العقيلي أن العملية استغرقت أكثر من 11 ساعة.