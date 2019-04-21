إيما تومسون تنضم لنشطاء المناخ وتلقي أشعاراً تتغنّى بالأرض

المصدر: لندن - رويترز

انضمت الممثلة البريطانية إيما تومسون إلى نشطاء مهتمين بالمناخ في وسط لندن، أمس، الجمعة لإلقاء أشعار تتغنّى بجمال الأرض، وذلك في إطار احتجاجات تستمر خمسة أيام، تسببت في تعطيل المرور بالعاصمة البريطانية.

ودعت جماعة «إكستينكشن ريبيليون» المنظمة للاحتجاج إلى العصيان المدني بلا عنف لدفع الحكومة البريطانية لمنع أي انبعاث للغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2025، وإيقاف ما تصفه الجماعة بأنه أزمة مناخ عالمية.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على أكثر من 682 شخصاً.

وسدت الجماعة طرقاً في مواقع عدة بوسط لندن في الأيام الأخيرة بعد أن نظمت احتجاجاً في البرلمان أوائل الشهر الجاري.

ونقل شهود عن تومسون قولها للصحافيين وسط حشد يضم 300 ناشط: «كوكبنا يواجه مشكلة خطيرة».

وكانت تومسون واحدة من ممثلين أنشدوا أشعاراً تحتفي بجمال الطبيعة. تأتي مشاركة تومسون بعد تظاهرة قرب مطار هيثرو رفع فيها أشخاص، بعضهم لا يتجاوز الـ14 من العمر، لافتة كتب عليها «هل نحن الجيل الأخير؟». وقال أحدهم ويدعى أوسكار آيدل (17 عاماً): «أخاف على مستقبلي.. وهذا الخوف يشجعني على التحرك». وأضاف «أريد أن أعيش في مجتمع لا تهدده الكوارث ولا يوجد به نقص في الغذاء ولا حرائق غابات ولا أعاصير.. مجتمع يمكن العيش فيه».