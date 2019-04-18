«دقو عالخشب» عمل فني إماراتي - لبناني في «عام التسامح»

المصدر: بيروت - وام

أطلق في بيروت بدعم من سفارة دولة الإمارات وضمن مبادرات «عام التسامح»، عمل فني مشترك بقالب وطني غنائي جمع الفنانين الإماراتي حسين الجسمي واللبناني مروان خوري، يتم التبرع بـ«عائدات الديجيتال» بعد سنة من إطلاق الأغنية لمركز سان جود لسرطان الأطفال.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في بيروت بحضور سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية حمد سعيد سلطان الشامسي، وبرعاية نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، وحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية - الإماراتية النائب فؤاد مخزومي، والفنان اللبناني مروان خوري، ومدير قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة «إم بي سي» زياد حمزة، ومدير شؤون الفنانين في مجموعة «إم بي سي» داني صيرفي، وحشد غفير من أهل الفن والصحافة.

وأعلن خلال المؤتمر الصحافي عن إطلاق أغنية وطنية برؤية وإشراف زياد حمزة، تحمل عنوان «دقو عالخشب»، من كلمات الشاعر علي الخوار والفنان مروان خوري، وألحان الفنان مروان خوري، وغناء الفنانين حسين الجسمي ومروان خوري، وتوزيع الفنان محمود العيد وداني خوري.

ويأتي هذا العمل ضمن مبادرات «عام التسامح».

• العمل يجمع الفنانين الإماراتي حسين الجسمي واللبناني مروان خوري.