48 طفلاً يقدّمون تصاميم مبتكرة للأماكن العامة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اطلعت نخبة من المهندسين والفنيين وخبراء في التخطيط العمراني على مجموعة من التصاميم والنماذج التي ابتكرها 48 طفلاً باستخدام اللعبة الإلكترونية المشهورة «ماينكرافت»، الذين طرحوا من خلالها أفكارهم وتصوراتهم حول كيفية تصميم وتطوير الأماكن العامة والمرافق الترفيهية المخصصة لهم في الشارقة، المدينة الصديقة للأطفال واليافعين.

جاء ذلك خلال الفعالية الخاصة التي نظمها مجلس الشارقة للتخطيط العمراني ومكتب الشارقة صديقة للطفل، للكشف عن النماذج المبتكرة التي صممها الأطفال واليافعون الذين تراوح أعمارهم بين تسعة و11عاماً ضمن مشاركتهم في المبادرة التي جاءت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، «الموئل»، لإشراك الأجيال الجديدة في صياغة المستقبل العمراني للإمارة.

وشارك الأطفال في ورشة عمل تدريبية لمدة يومين متتاليين، تعرفوا خلالها الى أصول وأساسيات التخطيط الحضري، وكيفية تطبيق أساليب التخطيط الحضري، مثل مبادئ وأصول التصميم والهندسة المعمارية والنمذجة من خلال توظيف الأدوات الإبداعية التي توفرها اللعبة الافتراضية الشهيرة «ماينكرافت» في تصميم المناظر الطبيعية، وبناء النماذج التي تعكس تصوراتهم ورؤيتهم لمدينة الشارقة في القرن الـ21.