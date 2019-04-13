نيبال تستجيب للآباء.. وتحظر «بابجي»

المصدر: كاتمندو - د.ب.أ

فرضت نيبال حظراً على لعبة النجاة عبر الإنترنت «بابجي»، بعدما أعرب آباء عن مخاوفهم من تأثيراتها النفسية السلبية في الأطفال والمراهقين.

وقال المتحدث باسم هيئة الاتصالات في نيبال، سانديب أذيكاري، إنه جرى توجيه موفري خدمات الإنترنت، لحظر لعبة «بلاير إننونز باتِل جراوندز»، المعروفة باسم «بابجي». وبحثت نيبال فرض حظر على اللعبة، في أعقاب انتحار صبي يبلغ من العمر 16 عاماً، والذي تردد أن أمه كانت توبخه، بسبب إهدار وقته في اللعب عبر الإنترنت.

وقال آباء في نيبال، لوسائل إعلام محلية، إنه بدت على أطفالهم سلوكيات عنيفة، بسبب ممارسة «بابجي».