ماجد المهندس ضيف «الزمن الجميل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحل الفنان ماجد المهندس ضيفاً على برنامج المسابقات الغنائي الطربي «الزمن الجميل»، على قناة «أبوظبي» يوم غد الجمعة 12 أبريل الجاري.

وسيقدم «برنس» الغناء العربي ماجد المهندس مجموعة من أكثر أغانيه شعبية وشهرة ضمن الحلقة الخامسة من مرحلة العروض المباشرة في البرنامج، والتي ستحتفي بكل من الفنان العراقي الراحل ناظم الغزالي والمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز.

وشهدت الحلقة السابقة ترشح سبعة مشتركين لمواصلة مشوارهم للحصول على اللقب الأول من برنامج «الزمن الجميل» بعد استبعاد العراقي «يوسف الصميدعي»، إضافة إلى وضع لجنة التحكيم كل من «أيوب تيجاني» و«أحمد عباسي» و«محمد شطا» في منطقة الأمان التي ستحميهم من الإقصاء في حال الحصول على أقل عدد من الأصوات، وذلك نظراً لتميزهم وقوة أدائهم في الحلقة السابقة.

ودعت أبوظبي للإعلام الجمهور والمتابعين لحضور الحلقة التي ستعرض مباشرة من خشبة المسرح الوطني في أبوظبي، وبحضور لجنة التحكيم التي تتألف من الفنانين «مروان خوري» و«أنغام» و«أسماء لمنور».