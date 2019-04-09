«سما دبي»: حلقة عن «فورمولا» الدمام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت قناة سما دبي عن بث رسالة تلفزيونية خاصة في الثامنة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، حول الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1»، التي كان مقرراً أن يستضيفها كورنيش مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية في 28 مارس الماضي، بمشاركة 11 دولة، منها الإمارات العربية المتحدة، التي تمثلها ثلاثة فرق، هي: الفيكتوري تيم، وفريق أبو ظبي، وللمرة الأولى فريق الشارقة.

وقامت قناة سما دبي بتغطية الحدث الرياضي العام من خلال رسالة تلفزيونية خاصة من إعداد وتقديم الإعلامية حنان البلوشي، تتضمن كل التفاصيل حول الفرق المشاركة، والأحوال الجوية غير المستقرة التي أدت إلى اتخاذ اللجنة المنظمة قرار عدم إقامة السباق، حفاظاً على سلامة المشاركين.