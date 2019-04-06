«فوليوم 1» بلمسات خبير تجميل بيونسيه

المصدر: جوهانسبورغ - رويترز

أطلقت شركة جنوب إفريقية خط مستحضرات تجميل، يطرح كميات محدودة، بالتعاون مع سير جون، خبير التجميل الخاص بالمغنية الأميركية بيونسيه.

وأطلقت شركة وولورث المجموعة التي تحمل اسم «فوليوم 1»، أول من أمس، وتضم منتجات لم تجرب على الحيوانات، ومناسبة للنباتيين، في مسعى للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات المصنّعة بالكامل من مواد طبيعية.

وقالت رئيسة قسم منتجات الجمال في «وولورث» فيفيان جوزيف، إن الشراكة مع سير جون تمثل رؤية المجموعة المتمثلة في توفير منتجات محلية الصنع لعملائها، يمكنها أن تنافس مستحضرات تجميل عالمية.