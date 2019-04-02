الوليد الملكي البريطاني.. دمى ذهبية صغيرة وملابس كشمير

المصدر: لندن - رويترز

إذا كنت من أفراد العائلة المالكة البريطانية فلن تكون أبداً أصغر من أن تستمتع بترف الهدايا الثمينة لدى مولدك.. من دمية صغيرة من الذهب والألماس، ثمنها 112 ألف دولار، إلى حلة رضيع من جوتشي ثمنها 1320 دولاراً.

يستعد الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وزوجته الممثلة الأميركية ميغان ماركل، لاستقبال طفلهما الأول، ولا تنقصهما بالتأكيد العلامات التجارية الفاخرة التي سيشتريان منها مستلزمات الوليد من الملابس واللعب.

ومن بين هذه المستلزمات الفاخرة أسرّة مصممة خصيصاً، وسترات من صوف الكشمير، والحصان الخشبي الهزاز التقليدي. وتتنافس مجموعة من العلامات التجارية على تلبية احتياجات الوالدين من هذه الأشياء الفاخرة باهظة الثمن.

وقالت كيت فرويد، رئيسة تحرير مجلة «بيبي آند ليتل لندن»، المعنية بشؤون الطفل والأمومة: أصبحت سوقاً كبيرة، ودعمت العائلة المالكة ذلك، لأنها تعطي العديد من هذه العلامات التجارية مكانة دولية.