«فنون العالم دبي».. 3000 عمل من الشرق والغرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، بعد غدٍ، فعاليات الدورة الخامسة من معرض فنون العالم دبي، التي تستمر أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وتقدم أكثر من 3000 عملٍ فنيّ من كل أنحاء العالم، لتلبي أذواق جميع الزوّار.

ويشارك في الفعاليات 150 معرضاً وفناناً يمثلون أكثر من 30 بلداً، ويبرز المعرض هذا العام كوجهة تضم باقة من أكثر الأعمال الفنية تميّزاً، التي تحمل توقيع الفنانين الإماراتيين الصاعدين، ونجوم البوب آرت والموضة وأصحاب التوجهات التعبيرية والتجريبية.

وسيتميز المعرض بأجوائه التفاعلية مع جلسات الرسم الحية والنقاشات وورش العمل، بحضور نخبة من أشهر فناني المنطقة.

وتماشياً مع رؤيته التي تتيح عرض إبداعات فنية أمام الجميع مقابل أسعار مقبولة، يتضمن المعرض مجموعة واسعة من الأعمال الثقافية والأنماط الفنية مقابل كُلفة مدروسة تبدأ من 100 دولار. وكشف المعرض عن مجموعة جديدة من المبدعين المشاركين، من بينهم فنانة الجداريات أنوار بهبهاني، التي تعد واحدةً من أكثر الفنانات تميزاً في الكويت، وستسجل حضورها الأول في المعرض. وسيركز حضور الفنانة الإماراتية هند رشيد، في المعرض على أعمال الطبيعة الصامتة والمناظر الطبيعية والأشكال التجريدية.

وبأعمالها وصورها المميزة التي تبرز اهتماماً خاصاً بالتراث الإماراتي والثقافة الأصيلة، تشارك منى بالفقيه، الدكتورة في علم اللغات والفنانة والمصوّرة التي تمتد رحلتها الفنية لأكثر من 15 عاماً.

من جهتها، قالت مريم منصور، التي تشارك في المعرض بأعمال تجريدية مفعمة بالألوان الزاهية وأشكال الكولاج التي تتمحور حول إرث دبي: «لطالما نالت الأبنية القديمة في دبي إعجابي الكبير، وشكل تراث المدينة مصدر إلهام لي».