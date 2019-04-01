«إدمان الأمل» يفوز بجائزة مهرجان تطوان

المصدر: تطوان - رويترز

فاز الفيلم الإيطالي «إدمان الأمل» للمخرج إدواردو دي أنجليس، بالجائزة الذهبية الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، في دورته الـ25، التي اختتمت أول من أمس، في المغرب.

كما حصل الفيلم على جائزة النقد في المهرجان التي تحمل اسم الناقد المغربي الراحل مصطفى المسناوي، وفازت بطلة الفيلم بينا توركو بجائزة أفضل ممثلة.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم «سيبل» للمخرجين جيومي جيوفنيتي (فرنسا)، وشالا زينجرجي (تركيا). وانتزع المخرج الفلسطيني بسام جرباوي جائزة «العمل الأول» عن فيلمه «مفك»، كما فاز بطل الفيلم زياد بكري بجائزة أفضل ممثل. وفي مسابقة الأفلام الوثائقية فاز بالجائزة الذهبية فيلم «تأتون من بعيد» للمصرية أمل رمسيس.

وكانت السينما الفلسطينية ضيف شرف الدورة الفضية للمهرجان، الذي يُقام سنوياً بمدينة تطوان في شمال المغرب.