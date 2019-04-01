نيبالي ينافس نفسه في عدد مرات تسلق إفرست

المصدر: كاتماندو - د.ب.أ

أعلن نيبالي من مرشدي تسلق الجبال (شيربا) البارزين، أمس، أنه سينطلق في غضون أسبوع لمحاولة كسر رقم قياسي مسجل باسمه لعدد مرات تسلق قمة إفرست، أعلى قمة في العالم. وكان كامي ريتا شيربا، الذي يرشد رحلات تسلق إفرست منذ عقدين من الزمن، قد نجح في تسجيل رقم قياسي في مايو الماضي بتسلق الجبل للمرة الـ22. وقال للصحافيين في كاتماندو: «إرشاد المتسلقين الأجانب إلى قمة إفرست مهنتي. إنه عملي الذي أكسب منه عيشي، لكنه أيضاً يجعلني مميزاً». وسيغادر كامي (49 عاماً) إلى لوكلا، بوابة تسلق إفرست خلال أسبوع، ليصل إلى القمة في الأسبوع الأخير من مايو.