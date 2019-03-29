«أفكار أبوظبي».. ملتقى للإبداع ومنصّة للمواهب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شكّل مهرجان أفكار أبوظبي، الذي أقيم أول من أمس في جامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات، منصة لعروض المواهب والنقاشات الملهمة والأنشطة التفاعلية. واستمتع المشاركون في المهرجان العام المفتوح للجميع بعروض قدّمها دانيال صايغ، المتسابق الذي بلغ نهائيات البرنامج التلفزيوني Arabs Got Talent، وفنانة «الآر أند بي» وموسيقى «البوب» الشعبية الأردنية دينا ربادي، ومايسترو موسيقى الجاز آلن فاراغر. كما شارك الزوار في جلسات نقاشية مع دانيال تاميت الاستثنائي الذي استعرض القدرات العقلية المذهلة التي يتمتع بها، بالإضافة إلى جوش جيغل، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة «فيرجن هايبرلوب ون»، الذي تحدث عن القوة الثورية للهايبرلوب، ودرو موراي وستيفن دايفس اللذين استعرضا أجهزة مساعدة الأطفال الملوّنة . كما تضمّن المهرجان مجموعة من الأنشطة وورش العمل، ومنها «المقذفة الرقمية»، و«سباق الأدمغة» الذي يمكن فيه التحكم في سيارات سباق بواسطة الدماغ، وتحدي BATAK.