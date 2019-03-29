«إكسبو 2020 دبي» يدعو العالم للترحيب بالمستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت شعار «أهلاً بالمستقبل»، أطلق «إكسبو 2020 دبي»، أمس، حملة تسويقية عالمية تحتفي في رسالتها الرئيسة بإنجازات البشرية الكبرى، وتدعو العالم إلى الاتحاد من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.

ويمثل الفيلم المصور للحملة دعوة للجميع لمشاركة «إكسبو 2020 دبي» في مسيرته عبر رسالة تقول للعالم إن البشرية ستتابع مسيرة الابتكار والتطور، ومنطلقة من شعار إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وتؤكد الحملة أهمية التعاون ودور كل فرد على هذا الكوكب في الإسهام في مسيرة تقدم الإنسانية.

وعن رسالة هذه الحملة، قال نائب الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في «إكسبو 2020 دبي»، سانجيف كوسلا: «نحن متحمسون للغاية لانطلاق حملتنا العالمية الأولى، ونأمل أن نلهم العالم لزيارة إكسبو 2020 دبي. هذه الحملة تعبر عن روح الإيجابية والتقدم التي جعلت من الإمارات قبلة الابتكار والتعاون في العالم بأسره».

وأضاف: «(إكسبو 2020 دبي) يتبنى هذه الروح ويدعمها، ونحن سنتيح لملايين الناس من مختلف بقاع العالم فرصة لن تتكرر في حياتهم لمشاهدة ما سيزخر به المستقبل، وليشاركوا بأنفسهم في صنع غد أفضل. هذه دعوتنا إلى العالم ليقولوا (أهلاً بالمستقبل)، ويجربوا كل ما هو مذهل ومبتكر».

وسينقل «إكسبو 2020 دبي» زواره إلى عوالم جديدة عبر أجنحة فريدة وتجارب استثنائية تقدمها 190 دولة عبر ابتكاراتها وإبداعاتها ورؤاها، وسيتمتع الملايين من الزوار بالعمارة ذات الطراز الفريد، كما هو الحال في جناح الاستدامة وساحة الوصل، ويتعرفون الى ثقافات الشعوب عبر الفنون والاستعراضات والأطعمة والفعاليات الثقافية والترفيهية مع 60 فعالية حية كل يوم.

سيكون «إكسبو 2020 دبي» حدثاً يقدم المتعة والفائدة للناس من كل الأعمار والجنسيات أثناء انعقاده في دولة الإمارات التي أصبحت رائدة في مجال الابتكار، ومعروفة بإنجازاتها التي يسهم فيها التعاون بين 200 جنسية يقيمون على أرضها.

ينطلق «إكسبو 2020 دبي» في 20 أكتوبر 2020 ويستمر ستة أشهر، ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولي. ومن المتوقع أن يشارك في الحدث الضخم 190 دولة سيكون لكل منها جناحها الخاص، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إكسبو الدولي.