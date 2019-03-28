نحت على الرمال ومرح في «كايت بيتش» خلال الربيع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتفي شاطئ «كايت بيتش»، بعطلة الربيع، مع مجموعة من الأنشطة المخصصة للصغار، إضافة إلى طرق صناعة منحوتات رملية مدهشة.

وبدءاً من اليوم وحتى 13 أبريل، سيكون أفراد العائلة على موعد مع قضاء أوقات حافلة بالمرح والفائدة، في الوجهة الشاطئية التي تستضيف فعاليات ترفيهية منوعة تشغل وقت الأطفال بكل ما هو مفيد خلال العطلة.

وبإمكان الأطفال اللعب في المنطقة المخصصة، وتعلّم كيفية بناء منحوتات رملية مع محترف النحت على الرمال دانييل كوريغا، الفنان المتخصص في هذا المجال، الذي استطاع إبداع مئات التحف الفنية الجميلة في جميع أنحاء العالم بأحجام صغيرة وكبيرة.

وسيتوافر العديد من الأنشطة المرحة للصغار خلال عطل نهاية الأسبوع، مثل لعبة شد الحبل، والسباق داخل الأكياس، وسباق الحواجز، ولعبة البولينغ الشاطئية، وغيرها.