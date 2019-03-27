حالة نادرة تكشف خيانة زوجية..امرأة تلد توأماً من رجلين مختلفين

المصدر: دبي- الإمارت اليوم

أنجبت امرأة توأماً من أبوين مختلفين، في حالة طبية نادرة، اذ تم اكتشاف المفاجأة "الصادمة"، بعد إجراء فحوص الحمض النووي.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان المرأة الصينية التي أنجبت مولودين ذكرين، اعترفت بعد افتضاح أمرها بأنها خانت زوجها وأقامت عابرة مع رجل آخر.

واتضحت الحقيقة حين قصد الزوجان محطة تابعة للشرطة حتى يقوما بتسجيل التوأم وقد طلب منهما إجراء فحوص الحمض النووي "DNA" حتى يثبتا بأنهما والدا الرضيعين بالفعل.

وقبل ذلك، كان الزوج الذي يقيم في مدينة شيامين، جنوبي شرقي البلاد لاحظ أن أحد الصبيين التوأم لا يشبهه وحين حصل على النتائج قطع الشك باليقين ووجد أنه ليس ابنه.

وأحس الزوج بحالة من الغضب الشديد بعد اطلاعه على النتائج، ثم واجه زوجته التي حاولت أن تنكر في البداية لكنها اعترفت بإقامة علاقة جنسية عابرة مع رجل آخر.

وأكد الزوج أنه سيكون سعيدا بأن يربي ابنه الحقيقي المولود من زوجته "الخائنه"، أما الرضيع المولود من الأب "العابر" فغير مرحب به، بحسب قوله.

وقالت "ديلي ميل" ان هذا النوع النادر من الحمل يحصل حين تقيم المرأة علاقة جنسية مع رجلين مختلفين قبل تلقيح البويضة أو بعدها في غضون يومين اثنين، لكن احتمال هذه الظاهرة ضئيل جدا بحسب خبراء.