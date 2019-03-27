إماراتيتان تفوزان بجائزة «رائدات عربيات» المغربية

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

فازت الباحثتان الإماراتيتان، صابرين اليماحي نائب رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وآمنة الظنحاني المدير التنفيذي للجمعية، بجائزة «رائدات عربيات» التي تمنحها الجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل عام إلى مجموعة من النساء العربيات المتميزات في مختلف المجالات.

وتسلمت الفائزتان درع الجائزة في الحفل الختامي للملتقى الدولي الثالث للشباب والنساء الرائدات الذي أُقيم، أخيراً، في مدينة طنجة بالمملكة المغربية تحت شعار «المرأة والشباب في صلب التنمية المستدامة».

وأعربت رئيس الملتقى المغربي أم الفضلي الصابر عن فخرها بإنجازات النساء العربيات، داعيةً إلى جعل تجاربهن وخطوات نجاحهن منهجاً لجميع نساء الأمة العربية. من جهتها، قالت صابرين اليماحي: إن «الفوز بالجائزة العربية يحملني مسؤولية أكبر تجاه وطني الإمارات، ويدفعني لبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بمستوى الأعمال التطوعية والتوعوية في المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية».

فيما أهدت آمنة الظنحاني الجائزة إلى دولة الإمارات، مؤكدةً أن الوطن يستحق دائماً الأفضل والعمل على تعزيز مكانته الحضارية في مختلف المحافل الدولية.