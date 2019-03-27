تلفزيون دبي شريك إعلامي لمنتدى الإعلام العربي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن شراكته الإعلامية لفعاليات الدورة 18 لمنتدى الإعلام العربي، الحدث الأبرز على الساحتين الإعلاميتين المحلية والعربية، التي ستقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم وغداً، في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور ومشاركة أكثر من 3000 من قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكُتّاب والمفكرين، والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام ضمن التجمع السنوي الأكبر من نوعه في المنطقة العربية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، أن شراكة تلفزيون دبي بقنواته المتعددة للدورة الـ18 لمنتدى الإعلام العربي، وجائزة الصحافة العربية، يأتي في إطار الالتزام الدائم بتشجيع ورعاية جميع المبادرات الإعلامية الخلاقة، التي تسهم بشكل كبير في إظهار صورة دبي، ودولة الإمارات، ومنجزاتها المحلية والعالمية، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أهمية جائزة الصحافة العربية في خلق روح المنافسة والإبداع لتقديم الأفضل على كل المستويات.

وأضاف المنصوري أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، سينقل جلسات وورش العمل من خلال الاستديو الميداني الخاص «استديو المنتدى» من موقع الحدث وعبر شبكة المراسلين ومذيعي تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وفريق عمل مركز الأخبار