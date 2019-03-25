ضوضاء مصعد تسبب الذعر في «ديزني لاند» باريس

المصدر: باريس - د.ب.أ

تسببت بعض الأصوات الغريبة، التي وصفها أشخاص بأنها طلقات نارية، في موجة من الذعر بمتنزه ديزني لاند باريس، مساء أول من أمس.

ولكن مصادر أمنية أكدت أن الضوضاء الصاخبة كانت ناجمة عن خلل بأحد المصاعد.

وقالت السلطات المحلية إن أشخاصاً عديدين تعرضوا لإصابات طفيفة جراء التدافع. وأعلنت الشرطة سلامة المكان.

وأفادت شبكة «بي.إف.إم.تي.في» الإخبارية بأن مصادر أمنية قالت إن الحادث وقع في المنطقة التجارية بمتنزه ديزني لاند.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن ديزني لاند باريس، زار أكثر من 320 مليون شخص متنزه ديزني الوحيد في أوروبا منذ افتتاحه عام 1992.