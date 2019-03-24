رئيس «جوقة الفتيان» يتقاعد

المصدر: ريجنسبورغ (ألمانيا) - د.ب.أ

يعتزم رئيس جوقة الفتيان الشهيرة في كاتدرائية ريجنسبورغ الألمانية، رولاند بوشنر، التقاعد بحلول نهاية العام الدراسي، عقب شغله هذا المنصب على مدار 25 عاماً.

ولم يتضح بعد من سيخلف بوشنر في منصبه، وفي فبراير الماضي مثل ثمانية من بين 40 مرشحاً أمام لجنة تحكيم لاختيار خليفة بوشنر، ومن بين الثمانية المرشحين امرأة، ما يعني احتمالية تولي امرأة لأول مرة رئاسة الجوقة التي يرجع تاريخها لأكثر من 1000 عام.

وذكر بوشنر أن مغني الجوقة سيسمح لهم أيضاً بالإدلاء بآرائهم بشأن المرشحين، وكان بوشنر تولى منصب رئيس الجوقة عام 1994 خلفاً لجيورج راتسينغر، شقيق بابا الفاتيكان السابق بنديكت الـ16.

وجاب بوشنر أنحاء العالم في حفلات مع جوقته.

وتكشفت في عهد بوشنر تقارير عن إساءة معاملة لأطفال في الجوقة خلال الفترة من عام 1945 حتى بداية تسعينات القرن الماضي.