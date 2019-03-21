نجم «صراع العروش» ضيف «الشرق الأوسط للأفلام»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحل نجم مسلسل «صراع العروش»، إيوان ريون، الذي اشتهر بتمثيله لشخصية رامزي بولتون، ضيفاً على معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الذي ينطلق 11 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيكون برفقة إيوان ريون، الممثل الويلزي البالغ من العمر 33 عاماً، ويليام سيمبسون أحد أبرز أعضاء فريق إعداد «صراع العروش» خلال جلسة خاصة، للإجابة عن أسئلة زوار المعرض، والتحدث عن أبرز لحظات ما وراء كواليس المسلسل الشهير.

من جهته، قال مدير الفعاليات في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مايكل لامبرشت: إن «المعرض سيتيح لعشاق (صراع العروش) فرصة مقابلة واحد من أشهر نجوم المسلسل في 13 أبريل المقبل في دبي».