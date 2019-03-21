«الرضيع المنتظر» في بريطانيا.. ديانا أم آرثر

المصدر: لندن - رويترز

مع دخول ميغان ميركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، مراحل الحمل الأخيرة، بدأت التكهنات حول جنس الرضيع المنتظر، ووزنه وموعد ومكان الولادة.

وانطلقت أقوى التكهنات على الاسم. وتصدر اسم آرثر توقعات مؤسسة وليام هيل للمراهنات في حال كان الرضيع صبياً، أما إذا كانت فتاة فإن كثيرين يتوقعون أن يختار دوق ودوقة ساسكس اسم الأميرة الراحلة ديانا، والدة هاري.

وقال المتحدث باسم «وليام هيل»، روبرت آدامز: «اسم ديانا مرشح بنسبة 10 إلى واحد. ليست هناك مفاجآت.. لكنْ هناك توجه في الآونة الأخيرة لاسم فيكتوريا بنسبة 10 إلى واحد أيضاً، لأن (الناس) يحبونه».

وفي أكتوبر الماضي، أعلن هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وميغان، أنهما ينتظران ولادة طفلهما الأول في الربيع.

وفي يناير الماضي، قالت ميغان لمحبيها إنها في الشهر السادس من الحمل، مضيفة أنها وهاري لا يعلمان نوع الجنين.