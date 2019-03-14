«ليجولاند دبي» تستعد لعطلة الربيع بحفلات مائية استوائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد حديقة الألعاب المائية «ليجولاند ووتر بارك» في دبي لتنظيم حفلتها الشاطئية الاستوائية غداً الجمعة، ضمن خطتها لإحياء عطلة الربيع.

ودعت الحديقة الزوار إلى إحضار نظاراتهم وثياب السباحة للاستمتاع بالحفلة التي تجري على مدى عطلتي نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت في 15 و16 و22 و23 مارس، وكل يوم بعد هذا التاريخ على مرّ أسبوعين كاملين احتفالاً بعطلة الربيع (من 29 مارس إلى 13 أبريل).

وتبدأ الحفلة الشاطئية الاستوائية مع دخول الضيوف إلى المتنزه والتوجه إلى مسبح «أمواج ليجو» الذي يشكّل مسرح الحفلة الرئيس، وتقام فيه أنشطة ممتعة طيلة النهار مثل الرقص بالأطواق، وبناء قلاع، ومسابقة رقص «ليمبو»، إضافة إلى حفلة «التمثال الموسيقي» الراقصة.

كما تقام أنشطة متنوعة في المياه، مثل السباقات بالتناوب وألعاب الكرة الطائرة، وسيتاح للمشاركين الفوز بجوائز مذهلة تشمل بطاقات دخول مجانية إلى المتنزّه وألعاب ليجو.

وسيقدّم قارعو الطبول عروضاً موسيقية طيلة النهار تزيد حماسة الاحتفالات.