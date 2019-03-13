السعد المنهالي: «ناشيونال جيوغرافيك» بوابة تبرز شغف شبابنا

المصدر: علا الشيخ - أبوظبي

أكدت رئيس تحرير مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» العربية، الكاتبة الإماراتية السعد المنهالي، أن «وجود هذا النوع من المجلات بلغتنا هو بوابة لإظهار مواهب وتحديات وشغف شبابنا العربي، ولتعريف العالم بكل ما تحمله بيئتنا من كنوز طبيعية وجماليات».

واستعرضت المنهالي خلال محاضرة «عوالم ناشيونال جيوغرافيك وعلاقتها بالثقافة والقراءة»، التي نظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أول من أمس، في أبوظبي، تجارب المجلة بلغات عدة، مسلطة الضوء على تناول تلك المجلات بلغات متنوعة ومقارنتها بالنسخة العربية، التي تعتمد على مواد خاصة وترجمة موضوعات من لغات العالم.

من جهته، قال الدكتور ياسين حزكر، الذي أدار المحاضرة: «إن جاءتنا الفرصة لتغيير عنوان المحاضرة لكان من الممكن أن تحمل عنوان (ثقافة الاعتراف بالقوة الناعمة في المجتمع الإماراتي)، أقول هذا ونحن بعدُ تحت تأثير احتفاليات العالم بالمرأة، فتحية لكل امرأة تزين هذا المكان بحضورها وتكسر رتابة الوجود الذكوري». يشار إلى أن السعد المنهالي شغلت منصب نائب مدير تحرير «الاتحاد»، وهي حاصلة على جائزة تريم عمران تريم لأفضل عمود صحافي عام 2004، كما أنها عضو ناشط في اتحاد كتّاب الإمارات، وصدر لها: «العالم امرأة.. رؤى في سير وأحداث»، و«عين على الأحداث والقصص»، وتشغل حالياً منصب رئيس تحرير مجلة «ناشيونال جيوغرافيك».