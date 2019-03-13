مترو جاكرتا البرّاق ينطلق بـ«نسخة تجريبية»

المصدر: جاكرتا ــ رويترز

أجرت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أمس، أول تجربة لتشغيل نظام نقل جماعي سريع، بكلفة ثلاثة مليارات دولار، يهدف إلى تحسين أوضاع النقل في مدينة تعاني أحد أسوأ التكدسات المرورية في العالم. ومن المقرر افتتاح مترو الأنفاق رسمياً في 26 مارس الجاري، والذي أنشئ بتمويل وخبرة يابانيين.

واستقل عشرات السكان المتحمسين ــ كثيرون منهم من الطلبة ــ العربات البرّاقة مكيفة الهواء، وجربوا ماكينات التذاكر، وتجولوا عبر المحطات.

وتمتد المرحلة الأولى بطول 16 كيلومتراً، ويمر جزء منها تحت الأرض من جنوب جاكرتا إلى وسطها، على طول أحد الطرق الرئيسة بالمدينة. وتستغرق الرحلة بالقطار نحو 30 دقيقة، مقارنة مع أكثر من ساعة بالسيارة عبر مسار المرور المعتاد.